Mario Lavezzi: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la moglie, vita privata, figli, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno: la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Numerosi gli ospiti presenti in studio, pronti ad intrattenere il pomeriggio dei telespettatori. Tra di loro ci sarà anche il compositore Mario Lavezzi, conosciamolo meglio!

Mario Lavezzi: biografia e carriera

Mario Lavezzi è nato a Milano l’8 maggio del 1948 ed è un noto compositore, cantautore e produttore discografico. Nel 1970 ha fondato i Flora Fauna e Cemento, poi nel 1974 è tra i fondatori de Il Volo, prima di decidere di muovere i passi come solista.

L’uomo ha collezionato nella sua carriera un successo dopo l’altro, sono infatti sue le musiche del film Amarsi un po’ del 1984.

Una carriera sfavillante la sua, caratterizzate da numerose collaborazioni artistiche. Lavezzi ha infatti duettato con artisti del calibro di Loredana Berté, Anna Oxa, Ornella Vanoni, Marcella Bella, Ivana Spagna, Fiorella Mannoia, Fausto Leali e ha prodotto il singolo di successo Immobile di Alessandra Amoroso.

Oltre alla collaborazione con l’Amoroso, degna di nota la produzione dell’album Vai di un altro concorrente di Amici: Luca Napolitano. Ma il suo impegno nella musica non si ferma: va infatti ricordata la produzione dell’album di Ornella Vanoni Più di te, quello di Deborah Iurato dell’omonima cantante, nonché vincitrice della 13esima edizione di Amici.

Tra i lavori più recenti si ricorda la produzione dell’album triplo di Ornella Vanoni Un pugno di stelle, contenente anche il successo di Sanremo Bisogna imparare ad amarsi. Si tratta di un cofanetto composto tra 3 cd al cui interno ci sono le canzoni che hanno segnato la carriera artistica della donna.

Vita privata

Mario Lavezzi è sposato, ma non sappiamo molto della sua vita privata perché è molto riservata. Sappiamo che è nata a Roma, che si chiama Mimosa e che dalla loro unione è nato un figlio. Nel corso della sua vita, Mario Lavezzi ha avuto anche una relazione con Loredana Berté.

Mario Lavezzi è inoltre lo zio di Diana Est, la famosa cantante degli anni Ottanta che in quel periodo ha raggiunto il successo con brani quali Tenax e Le Louvre.

Instagram

Mario Lavezzi è anche molto seguito su Instagram, social con il quale rende partecipi i propri fans di alcuni aspetti della propria vita. Condivide infatti con loro sia riflessioni sia brevi performance artistiche. Il tutto è molto apprezzato dai fan, basti pensare che con il suo account @mariolavezzi vanta oltre 5.000 followers.