Marisa Laurito ha figli? Età e vita privata

Sono in tanti a farsi domande sulla vita privata di Marisa Laurito, la famosa attrice, cabarettista e conduttrice televisiva. E’ sposata? Ha dei figli? Queste alcuni dei quesiti più ricorrenti. Lei oggi ha 72 anni e in passato, seppur per un periodo brevissimo, è stata sposata con l’ex calciatore della Roma Franco Cordova. Vediamo allora di saperne di più sulla sua vita lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Marisa Laurito, figli

Dal punto di vista professionale sappiamo praticamente tutto. Dagli esordi con Eduardo De Filippo, al grande successo negli anni ’80, soprattutto lavorando con Renzo Arbore a Quelli della Notte. E poi come conduttrice e perfino cantante a Sanremo, fino ad arrivare alla sua carriera a teatro. In anni più recenti invece è stata scelta come Direttrice Artistica del teatro di Napoli ed ha anche preso parte al film I fratelli de filippo nel 2021. Quest’anno invece, dopo essere stata co-protagonista della seconda stagione della fiction di Rai 1, Mina Settembre, ha partecipato, al posto di Orietta Berti, a Quelle Brave Ragazze con Mara Maionchi e Sandra Milo su Sky. Insomma, ancora oggi Marisa Laurito è ancora protagonista e non sembra per nulla intenzionata a fermarsi! Dal punto di vista della vita privata sappiamo invece che l’attrice non ha figli: si tratta, come più volte dichiarato, di una sua scelta personale della quale non si pente. Per lei tutte le energie dovevano essere dedicate alla carriera e così è stato.

Il matrimonio con l’ex calciatore Franco Cordova, compagno attuale

Eppure Marisa Laurito è stata anche sposata, seppur per un brevissimo periodo, con l’ex calciatore giallorosso Franco Cordova. La loro unione è durata pochissimo, meno di tre mesi, tra il 2001 e il 2002. Poi l’attrice ha conosciuto l’imprenditore Pietro Perdini con il quale sta insieme ancora oggi.