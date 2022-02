Marta di Uomini e Donne, chi è la nuova corteggiatrice di Luca: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Oggi al centro dello studio Luca, il nuovo tronista che sta continuando a conoscere le sue ragazze: tra di loro Marta, che sembra lo abbia colpito (e non poco).

Marta di Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Luca: età, di dov’è

Marta ha 20 anni, è di Roma e vive molto vicino casa di Luca, quasi nello stesso quartiere. I due sono usciti insieme per la prima volta, hanno fatto una divertente passeggiata in bici e tra di loro la complicità c’è. Una bella affinità, tra primi abbracci e carezze. ‘Sei un gigante buono’ – ha detto Marta al tronista. Sarà la volta buona per Luca, che si è rimesso in gioco dopo la delusione avuta con Roberta? ‘La vedo nella mia quotidianità, anche nel modo di parlare, nell’approccio. Una ragazza molto alla mano’ – ha spiegato il tronista, che ha subito cercato di mettere a suo agio Marta, che non ha certo nascosto di essere molto timida e riservata.