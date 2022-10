Marta Maria Erriquez de Il Collegio 7: chi è, età, di dov’è, cosa vuol fare da grande, Instagram

Ci siamo, la settima edizione de Il Collegio sta per partire. Anche quest’anno le novità non mancheranno, basti pensare che per la prima volta nella storia della trasmissione i ragazzi saranno catapultati dritti dritti in un’altra epoca e cioè nel 1958. I giovani protagonisti saranno pronti per vivere questa nuova, entusiasmante avventura? Tra di loro anche Marta Maria Erriquez, conosciamola meglio!

Chi è Marta Maria Erriquez de Il Collegio 7

Marta è una ragazza solare e riflessiva, ha 16 anni ed è originaria di Venaria Reale, in provincia di Torino. Ha un animo molto socievole, le piace stare a contatto con le persone e per questo motivo predilige tutte quelle attività che le permettono di soddisfare quest’esigenza.

L’identità passa anche dall’abbigliamento

Nonostante la giovane età, Marta ha le idee chiare anche a partire dal proprio modo di vestire. Aspetto quest’ultimo che simboleggia — come lei stessa ha affermato — la propria identità, veicolata anche attraverso le ‘magliette di Van Gogh’ e i ‘pantaloni larghi’. Un abbigliamento decisamente maschile il suo che prende in prestito anche dall’armadio del fratello, come hanno confermato i genitori.

Un modo di vestire, uno stile, che dice tanto di lei, e che non simboleggia né il suo essere femmina né il suo essere maschio, come ha spiegato all’interno della presentazione. Le piace, inoltre, farsi chiamare Harry e rispetto alla propria identità di genere la sta scoprendo piano piano, in un processo di evoluzione continua.

Cosa dicono i genitori

Una personalità sfaccettata quella di Marta: coraggiosa ma anche impegnativa, ‘un attimo è arrabbiata, un attimo è felice’, racconta la madre al quale fa poi seguito il padre che sottolinea: ‘è anche coraggiosa, vuol far valere le sue idee e vuol far credere anche agli altri quello che pensa lei’. Insomma, un bel caratterino quello di Marta!

Cosa vuol fare da grande

Le idee di Marta appaiono piuttosto chiare anche per quel che riguarda il proprio futuro. Nel suo video di presentazione esordisce infatti dicendo di voler fare la bartender: ‘Mi piacciono gli altri, prendo tutte le emozioni e le shakero, infatti voglio fare la bartender. Mi pace fare i drink e lavorare con le varie miscelazioni perché sto a contatto con le persone, è stato davvero fondamentale per la costruzione della mia persona’, aggiunge ancora la ragazza.

