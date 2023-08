Martina Taglienti, chi è la fidanzata di Damiano dei Maneskin: età, foto, Instagram, vita privata

Alla scoperta di Martina Taglienti. La ragazza, già conosciuta nelle vesti di giovane attrice e modella, è diventata la nuova fidanzata di Damiano David, ovvero il frontman dei Maneskin. I due ragazzi si sono fatti “pizzicare” dai paparazzi insieme a Ibiza, mentre erano intenti a baciarsi all’interno di un noto locale notturno dell’isola iberica. Scatto che è arrivato a pochi giorni di distanza dalla fine dell’amore, da parte dello stesso cantautore, con la storica fidanzata Giorgia Soleri.

Martina Taglienti e Damiano dei Maneskin

La ragazza è una modella italiana. Molto amica della bassista Victoria De Angelis dei Maneskin, potrebbe aver conosciuto Damiano David proprio in questo frangente. La ragazza, dopo la paparazzata di Ibiza, è stata immortalata con il nuovo compagno poche sere fa, dove si trovava a cena con amici e anche il cantautore. Una foto che, a tutti gli effetti, confermerebbe di fatto la relazione amorosa tra i due ragazzi.

La vita da modella della nuova fidanzata di Damiano

Nonostante abbia appena 22 anni, Martina Taglienti è già molto famosa nel mondo della moda. Attualmente si trova sotto l’agenzia Elite, che soprattutto nell’ultimo periodo gli sta dando ampia visibilità sulla sfera professionale. Considerata come una grandissima amica di Victoria De Angelis, già in diverse occasioni era stata immortalata in fotografie dove compariva insieme alla band dei Maneskin.

Influencer su Instagram

Rintracciabile al profilo @mirtilletouche, la ragazza almeno su Instagram trova un vastissimo seguito. Al momento, il suo account è seguito da più di 80 mila follower. All’interno del profilo, pubblica materiale prettamente legato ai suoi book fotografici nel ruolo di modella. Di rado, pubblica fotografie dove svolge anche attività pubblicitarie per prodotti o vestiti. Capita anche di pubblicare foto legate alla sua vita privata, dove viene immortalata durante le vacanze in costume o addirittura mentre passa le proprie giornate da cugine.