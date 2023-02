Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori, chi è l’attore che interpreta Carmine: età, fidanzata, foto e Instagram

Ha soli 26 anni, ma è già noto seppure non con il suo nome ma con quello di ‘Carmine’ protagonista della serie tv Mare Fuori. Massimiliano Caiazzo è un giovane attore italiano capace di conquistare già una bella fetta di pubblico grazie alla sua interpretazione nella fiction in onda su Rai 2.

Chi è Massimiliano Caiazzo

È nato a Vico Equense, Napoli, il 28 agosto del 1996. Ha frequentato il liceo scientifico Francesco Severi nel suo paese natale. La passione per la recitazione arriva dopo aver conseguito il diploma della scuola superiore, quando decide di seguire la scuola di cinema Melies di Gianfelice Imparato. Ma si tratta di una passione che cresce con il tempo, tanto da indurlo a trasferirsi a Roma e proseguire gli studi presso la HT studio De Santis tecnica Chabbuck e Duse internatonal scuola di cinema e teatro. Ed è nella capitale che prendono il via le sue prime esperienze professionali. Lavora, infatti, in alcuni cortometraggi.

Decide, però di iscriversi anche all’università, facoltà di Biotecnologie. Un’esperienza che, però dura poco visto che predomina la sua passione per la recitazione, al punto da andare in giro in facoltà con i copioni per i provini.

Vita privata

Si sa poco della vita privata di Massimiliano. È molto riservato, non si sbottona facilmente in merito a quello che riguarda la sua sfera affettiva, seppure gli è stata attribuita una storia con una ballerina di Amici, Elena D’Amario. Una relazione sulla quale non si hanno conferme, ma neanche smentite.

Carriera

Il suo debutto in tv arriva con Furore nel 2016, Due anni dopo viene selezionato come uno dei 10 talenti italiane da Officine Lab al festival di Venezia e sempre a Venezia nel 2020 viene insignito del premio Kinèo, risultando tra le Giovani Rivelazioni. Proprio grazie a Mare Fuori vince nel 2021 il premio Meno di Trenta come migliore attore della serie tv..

Instagram

È presente su Instagram come massicaiazzo e conta 624mila follower.