Massimiliano di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, di dov’è, Gemma

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. I riflettori sono puntati su Gemma Galgani, una delle dame più discusse e chiacchierate di sempre, che sembra essere rimasta colpita dal nuovo cavaliere Massimiliano. Conosciamolo meglio, scopriamo qualcosa su di lui!

Massimiliano di Uomini e Donne: chi è, età, di dov’è

Massimiliano è un nuovo cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne e pare abbia colpito Gemma Galgani, che l’uomo definisce ‘bella donna, simpatica, una bella creatura dall’animo allo spirito. Tutto’. Di lui sappiamo che è di Firenze, è nato nel 1950, è coetaneo della dama torinese, ma sicuramente impareremo a conoscerlo meglio durante il suo percorso. Uscirà con Gemma? Sarà la volta buona per lei? Chissà! Nella vita ha lavorato come stilista per 30 anni, si è occupato di cinema e teatro.