Massimiliano stilista di Uomini e Donne: chi è lo stilista di Tina Cipollari

Gli abiti di Tina Cipollari sono decisamente appariscenti. Lei è un personaggio dello spettacolo davvero unico e la sua personalità non passa sicuramente inosservata. Ultimamente sta avendo molte discussioni con Fabio, il nuovo corteggiatore del trono Over, che le critica i suoi outfit. Per questo è stato chiamato in causa Massimiliano, lo stilista di Tina!

Lo stilista di Tina Massimiliano

Massimiliano ha detto che la maggior parte degli abiti vengono decisi da Tina. Colori, forme, disegni, tutto. Questo ha fatto sorridere molto in studio, soprattutto Fabio che proprio non riesce a capire perché scelga abiti del genere. “Quell’abito su di te non sta bene”, le dice puntualmente. E, ovviamente, la risposta di Tina non si fa proprio attendere.

Lo stilista Massimiliano ha portato in studio tutti i vestiti scelti dalla protagonista e, decisamente, erano tutti molto appariscenti ma non per questo “orribili”, come dice il corteggiatore. Voi cosa ne pensate?