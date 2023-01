Massimo Di Cataldo: chi è, età, carriera, oggi, canzoni, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Massimo Di Cataldo, il noto cantante, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera alla vita privata. E lo farà senza freni e senza segreti.

Dagli esordi al successo di Massimo Di Cataldo

Massimo Di Cataldo è nato a Roma il 25 aprile del 1968 ed è un noto cantautore, musicista e attore. Si è appassionato alla musica e al canto fin da giovane, poi ha recitato in diversi spot pubblicitari e ha interpretato piccole parti televisive. Dopo il diploma al liceo artistico, si è avvicinato al teatro e si è fatto notare dal regista Mauro Bolognini, che lo ha voluto per Sogno di una notte di mezza estate. In seguito, ha preso parte a una serie prodotta dalla Rai ed è stato anche scelto tra i protagonisti del film Sabato italiano. Senza mai lasciare la sua più grande passione: la musica. Nel 1993, infatti, ha superato la selezione e ha partecipato al Festival di Castrocaro, poi è stato messo sotto contratto con la Sony.

La partecipazione a Sanremo (e non solo)

Nel 1994 ha partecipato a Sanremo Giovani, poi al Festival di Sanremo con Che sarà di me, dove si è piazzato al secondo posto. Ed è così uscito il suo primo album, con il disco che è stato pubblicato in 35 paesi in lingua italiana. Dopo un lungo tour europeo, è tornato sul palco dell’Ariston con la canzone Se adesso te ne vai e ha vinto Un disco per l’estate con il singolo Con il cuore. Ha partecipato ancora una volta a Sanremo nel 1999 con il brano Come sei bella.

Gli ultimi lavori

Album, canzoni di successo, piccole parti come attore, Di Cataldo nel 2006 ha partecipato al reality musicale Music Farm, dove è arrivato in finale, poi nel 2018 ha preso parte a Ora o mai più, trasmissione su Rai 1 condotta da Amadeus, dove ha presentato il nuovo singolo Ci credi ancora all’amore. E nello stesso anno è stato uno dei protagonisti di Tale e Quale Show. E ancora, nel 2021 ha preso parte a Star in the Star e nello stesso anno ha ottenuto la conduzione di un nuovo programma su Alma Tv, il Massimo in cucina.

Chi è la moglie, violenze, figli

Ma veniamo alla vita privata. Massimo Di Cataldo è stato sposato con Anna Laura Millaci, ma la donna negli anni lo ha accusato di violenze. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, qualche tempo fa, Di Cataldo ha raccontato: “Stavo andando in Versilia per ritirare il premio Lunezia. Doveva essere un bel viaggio, quando ho guardato il telefonino e mi è caduto il mondo addosso: c’era la foto della mia ex compagna con il volto tumefatto, gli occhi pesti, il naso sanguinante. Mi sono spaventato e preoccupato. Oddio ma cosa le è successo? Poi, leggo che stava dando la colpa a me”. Il cantante è stato assolto nel 2015, ma quella vicenda lo ha segnato. E non poco.

Massimo Di Cataldo ha due figlie: la prima nata dall’amore con Jorgelina Borda Amezaga, sua prima moglie, la seconda con Anna Laura. Al momento sembrerebbe essere single.

Massimo Di Cataldo punta tutto su Instagram

Il cantante su Instagram con l’account @massidicataldo vanta oltre 17 mila followers.