Massimo Di Cataldo, chi è l’ex moglie Anna Laura Millacci: età, lavoro, figlia, il racconto delle violenze

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno il salotto televisivo condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 14.00. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche Massimo Di Cataldo al centro del caso che lo aveva visto coinvolto dopo le accuse della ex moglie in merito a presunte violenze domestiche. Ma cosa sappiamo su di lei?

Cosa sappiamo su Anna Laura Millacci l’ex moglie di Massimo Di Cataldo che l’accusò di violenze domestiche

La coppia, che oggi è divorziata, ha una figlia di nome Rosalù. Non è l’unica figlia dell’artista bensì della secondogenita dato che Massimo Di Cataldo ha un’altra figlia, Carlotta, avuta dal precedente matrimonio con Jorgelina Borda Amezaga. Anna Laura Millacci è una visual artist. Il suo nome e quello del marito, ormai ex come visto, era finito al centro di un grave caso di cronaca: la donna aveva infatti accusato l’artista di averla picchiata più volte tra le mura domestiche. La vicenda era finita poi in un processo al termine del quale però, è opportuno precisarlo, Massimo Di Cataldo è stato prosciolto. A fare scalpore erano state, lo ricordiamo, alcune foto postate dalla ex col volto tumefatto e l’accusa, diretta, all’artista di essere lui il responsabile. A quanto pare però non c’era nulla di vero.

La vita privata

L’intero caso risale ormai a dieci anni fa. Nel 2015 poi Massimo Di Cataldo venne assolto da tutte le accuse. Ma cosa si sa oggi su Anna Laura Millacci? Non molto a dire la verità, soprattutto per ciò che riguarda la sua sfera privata. Per quanto riguarda l’artista invece, nonostante il proscioglimento, quanto accaduto influii sulla sua carriera provocandogli non poche ripercussioni.

Instagram

La donna è presente sui social, in particolare su Instagram. Ha un profilo seguito da poco meno di 1.000 followers (lo potete trovare qui).