Massimo Ghini, chi sono i figli: età, lavoro, foto e Instagram

Attore e regista teatrale, Massimo Ghini è stato sposato tre volte, con Nancy Brilli, con Federica Lorrai dalla quale ha avuto due gemelli, Camilla e Lorenzo e con l’attuale compagna Paola Romano dalla quale ha avuto Leonardo e Margherita. Cosa sappiamo sui figli del famoso attore?

Chi sono i figli di Massimo Ghini?

Noto soprattutto per essere uno dei protagonisti dei cinepanettoni italiani, come Natale a Miami, Natale a Rio, Vacanze ai Caraibi; ma anche di altri film famosi come Compagni di scuola, Non si ruba in casa dei ladri, Bugiardi e tanti altri ancora. Ma a parte una vita professionale ricca di grandi successi, Ghini ha avuto una vita sentimentale molto turbolenta che lo ha visto legarsi a tre donne differenti.

Oltre ai tre matrimoni, il noto regista ha avuto una relazione anche con l’attrice Sabrina Ferilli. Il primo matrimonio dell’attore è stato quello con Nancy Brilli, con la quale, però, non ha avuto figli. A seguire ha sposato Federica Lorrai. Da questa unione sono nati i gemelli Camilla e Lorenzo nel 1994; mentre con la moglie attuale ha avuto Margherita nel 1999 e Leonardo nel 1996.

Cosa fanno i figli di Massimo Ghini

L’unica ad aver intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo è Camilla che lavora a Forum, il programma condotto da Barbara Palombelli. Altri due fratelli della ragazza sembrano decisi a tenersi lontani dalle luci dei riflettori e, in particolare Lorenz, sta molto attento a evitare che emergano dettagli della sua vita personale; mentre Margherita studia marketing a Londra. L’unico che sembra davvero voler seguire le orme del padre è Leonardo che studia per diventare attore. Un percorso difficile per il ragazzo che dovrà fare i conti con una figura paterna ingombrante.

Per quanto ciascuno dei quattro figli di Massimo Ghini stia lavorando per portare avanti i propri progetti di vita, si tratta di una famiglia molto unita e affiata e le foto pubbliche ne sono testimonianza.