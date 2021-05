Massimo Popolizio: chi è, età, carriera, film, altezza, chi è la moglie, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Massimo Popolizio, ma conosciamolo meglio!

Massimo Popolizio: chi è, età, carriera

Massimo Popolizio è nato a Genova il 4 luglio del 1961 ed è un noto attore, regista e doppiatore. Si è formato artisticamente e professionalmente all’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico” e nel 1984, appena diplomato, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del teatro, collaborando con il regista Luca Ronconi. Nel 1995 ha vinto il suo primo importante premio teatrale, il Premi Ubu come miglior attore per gli spettacoli e nel 2006 si è aggiudicato l’Eschilo d’oro. Ma non solo teatro. Nel 2013 è apparso in tv con Il clan dei camorristi e ha acquisito notorietà con le interpretazioni in Romanzo criminale, Mare nero, Mio fratello è figlio unico.

Massimo Popolizio: chi è la moglie, figli

Massimo Popolizio è sposato con l’attrice Gaia Aprea. La coppia non ha figli.

Massimo Popolizio: Instagram

Molto seguito su Instagram. Con il suo account @massimopopolizio vanta oltre 8.000 followers.