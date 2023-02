Massimo Troisi, chi era la moglie: figli e vita privata

È stato e ancora lo è uno degli attori più amati del cinema italiano. Massimo Troisi originario di San Giorgio a Cremano in Campania oltre a essere stato un attore è stato anche un regista, un comico e un cabarettista. Una persona fondamentalmente timida e anche introversa, così lo descrivono i familiari, capace però davanti alla macchina da presa di diventare un’altra persona. Cosa sappiamo della vita privata del noto artista? È stato sposato? Ha avuto figli?

La vita privata di Troisi

Non è mai stato sposato e non ha avuto figli, ma è stato affiancato da diverse donne nel corso della sua vita. Tra le storie più importanti ce ne sono alcune che hanno segnato profondamente la sua vita privata e professionale. Tra le altre: Anna Pavignano, Jo Champa, Clarissa Burt e Nathalie Caldonazzo.

La relazione con Anna Pavignano

Conobbe Anna Pavignano durante la trasmissione ‘No Stop’. Ma la loro conoscenza non finì con la fine della storia d’amore. I due rimasero per sempre legati anche da un connubio professionale, tanto che la Pavignano è stata la sceneggiatrice dei film di Troisi. Il legame è stato forte e duraturo e la sceneggiatrice ne ha voluto realizzare un libro. Nel romanzo autobiografico ‘Da domani mi alzo tardi’ racconta del suo legame con Troisi.

La storia con Jo Champa

Nel 1987 ha conosciuto Jo Champa. Anche in questo caso si tratta di un incontro avvenuto sul set di un film, in particolare ne ‘Le vie del Signore sono finite’. La relazione è andata avanti per due anni poi i due si sono lasciati, Ma l’attrice che ormai vive negli Stati Uniti da oltre venti anni, ricorda con tenerezza Massimo Troisi definendolo: “L’amore della mia gioventù”.

La relazione con Clarissa Burt

Anche il rapporto con Clarissa Burt, la modella americana, è stato importante ed è durato per tre anni. Anche in questo caso si è trattato di un legame che non è finito quando è terminata la storia d’amore. La Burt ha un ricordo di grande affetto e stima per Troisi come personaggio carismatico, simpatico e attraente. Sembrerebbe che ha far finire la loro relazione siano state alcune scappatelle dell’attore.

La fine della vita dell’attore accanto alla Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo, ancora lo scorso anno nel corso del Grande Fratello Vip ha raccontato della sua storia d’amore con Massimo Trosi. Un amore forte, intenso quello tra i due quando la showgirl aveva solo 24 anni e l’attore 39. Proprio in quegli anni, però, Massimo aveva iniziato ad avere problemi di salute più seri e lei lo accompagnò in ospedale. Furono due anni importanti nella vita di entrambi. Un lasso temporale che probabilmente ha segnato per sempre la vita della Caldonazzo che ha accompagnato Troisi fino alla fine della sua vita.