Masterchef 11, anticipazioni 20 gennaio 2022: dove vederlo, orario, spoiler ed eliminati

Masterchef 11, anticipazioni 20 gennaio 2022, cosa vedremo in tv. Domani sera torna il consueto appuntamento settimanale con il programma tv dedicato al mondo della cucina e per gli aspiranti chef tra i più amati del pubblico. La gara entra sempre più nel vivo e la battaglia per arrivare in finale si fa sempre più senza esclusioni di colpi. Ma cosa vedremo nella puntata del 20 gennaio? Ecco tutte le anticipazioni.

Masterchef 11, anticipazioni 20 gennaio 2022: dove vederlo in tv e streaming

Intanto è bene ricordare l’appuntamento. Masterchef 11 è trasmesso in esclusiva Sky e va in onda sul canale Sky Uno. Disponibile in streaming anche su Sky Go, il programma è visibile anche per gli abbonati di Now Tv. Al termine degli episodi le puntate vengono poi caricate per la visione on demand. La puntata del 20 gennaio, come di consueto, va in onda dalle 21.15. A seguire poi il secondo episodio.

Chi sarà eliminato, spoiler e anticipazioni

Ma cosa accadrà nella puntata di Masterchef 11 del 20 gennaio 2022? Nella Mystery Box ingredienti stranieri metteranno a dura prova le conoscenze degli aspiranti chef. Dura la prova dell’invention test “internazionale” che punterà i riflettori sulla gastronomia del mondo islamico.

In esterna vedremo invece la cucina di confine che metterà a dura prova i concorrenti. «Ma che volete fare nella vita i meccanici o i cuochi?», sbotterà Antonino Cannavacciuolo, per nulla soddisfatto del lavoro di una delle due squadre. In palio, come sempre, ci sarà la salvezza anche perché il pressure test sarà “fuori dagli schemi” e porterà a una sofferta eliminazione.

Tra i più indiziati c’è senza dubbio Polone reduce da prove a dir poco deludenti. Sarà in grado di riscattarsi? Vedremo infine se il gruppo si ricompatterà o se la divisione netta nei due blocchi, Tina, Mary, Polone e Christian da un lato, il resto del gruppo dall’altro, rimarrà anche in queste due nuove puntata.