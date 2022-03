Masterchef Italia, anticipazioni finale giovedì 3 marzo 2022: concorrenti in gara, prove, ospiti, chi vince

Mancano davvero poche ore, i fan possono attivare il conto alla rovescia perché questa sera, giovedì 3 marzo, su Sky andrà in onda l’attesa finale di Masterchef Italia, il cooking show più amato e seguito di sempre. Chi dei concorrenti ancora in gara riuscirà a trionfare e ad aggiudicarsi il titolo di campione di questa undicesima edizione?

Finale di Masterchef Italia: cosa vedremo stasera

Sono quattro i finalisti: Tracy, Christian, Lia e Carmine. E sono tutti agguerriti perché l’obiettivo è quello di vincere, tra una prova e l’altra. I concorrenti dovranno affrontare l’ultima sfida, poi avranno modo di presentare il loro menù personale ai giudici e chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Durante la prima fase della puntata ci sarà l’Invention Test: ognuno di loro indosserà la casacca da chef, ma uno alla fine verrà eliminato a un passo dalla finale.

L’Invention Test di stasera e gli ospiti

Come ospiti di eccezione per l’ultimo Invention Test ci saranno due eccellenze della ristorazione italiana. Stiamo parlando di Enrico Crippa, chef e fondatore del ristorante Piazza Duomo di Alba, e Andreas Carminada, il titolare dell’Hotel Ristorante Schloss Schaunstein in Svizzera. I due avranno il compito di valutare gli ultimi piatti: chi arriverà sul podio dei concorrenti?

I menù di Masterchef

I tre finalisti, poi, dovranno presentare ai giudici i loro menù personali, dall’antipasto al dolce. Chi prenderà il posto di Federico Aquila e sarà il nuovo vincitore di questa edizione? Lo scopriremo stasera!