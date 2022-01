Masterchef Italia, anticipazioni puntata 27 gennaio 2022: prove, ospiti, concorrenti in gara ed eliminati di stasera

E’ giovedì e questo per i fan di Masterchef Italia vuol dire solo una cosa: stasera andrà in onda un’altra e imperdibile puntata del cooking show più amato e seguito dal pubblico di Sky. Ma cosa succederà? Quali piatti dovranno preparare i concorrenti e aspiranti cuochi ancora in gara? E come li giudicheranno i tre chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli?

Masterchef Italia, anticipazioni 27 gennaio 2022: chi sono gli chef ancora in gara, chi viene eliminato tra Christian e Bruno?

Gli aspiranti chef ancora in gara sono 14, ma questa sera il pubblico capirà chi tra Christian o Bruno dovrà abbandonare il gioco. C’è ancora un ballottaggio aperto, poi i concorrenti dovranno mettersi alla prova con una nuova golden mystery e lo spietato Skill Test.

Masterchef Italia 27 gennaio 2022: le prove di stasera, chi è l’ospite

Questa sera scopriremo chi tra Bruno e Christian dovrà lasciare il gioco. Poi per i concorrenti tornerà la Golden Mystery Box, che nasconde da un lato sapori forti come aringa salata, carne di pecora, peperone rosso, dall’altra quelli delicati come i lamponi, il cottage cheese, la salicornia. Nella successiva prova, l’Invention Test, arriverà come ospite lo chef e marinaio esperto Lele Usai. Ma non solo. Torna in questa puntata anche lo Skill Test, con tre temutissime prove tecniche. Chi dovrà abbandonare la cucina? Salutare i fornelli e togliersi il grembiule? Lo scopriremo stasera!