Masterchef Italia, chi è stato eliminato ieri giovedì 27 gennaio 2022: chi sono i concorrenti in gara

La scorsa settimana è stata Anna a dover lasciare la cucina di Masterchef Italia, mentre due aspiranti cuochi, Bruno e Christian, sono finiti al ballottaggio. Chi di loro è stato eliminato definitivamente nel corso della puntata di giovedì 27 gennaio? Qualcun altro ha dovuto lasciare il grembiule e i fornelli del noto cooking show di Sky? Scopriamolo insieme!

Chi è stato eliminato giovedì 27 gennaio 2022 a Masterchef Italia?

Al Pressure Test la scorsa settimana i peggiori sono risultati essere Christian e Bruno. Chi di loro dovrà abbandonare il gioco? Il ballottaggio è ancora aperto e non c’è ancora il nome dell’eliminato. Lo scopriremo stasera!

Masterchef Italia 27 gennaio 2022: cosa è successo ieri

I concorrenti si sono messi alla prova con la Golden Mystery Box, che nascondeva da un lato sapori forti come aringa salata, carne di pecora, peperone rosso, dall’altra quelli delicati come i lamponi, il cottage cheese, la salicornia. Nella successiva prova, l’Invention Test, come ospite è arrivato lo chef e marinaio esperto Lele Usai. Ma non solo. E’ tornato anche lo Skill Test, con tre temutissime prove tecniche. Chi, però, ha dovuto abbandonare i fornelli?