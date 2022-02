Masterchef Italia, chi è stato eliminato ieri sera: concorrenti in gara, cosa è successo giovedì 3 febbraio 2022

Nuova e imperdibile puntata di Masterchef Italia, il cooking show di Sky amato e seguito dal pubblico. I concorrenti tornano ai fornelli, hanno di nuovo il grembiule, e sono pronti a cimentarsi in nuove prove culinarie: ma chi, dopo l’eliminazione di Bruno e Mary, dovrà abbandonare il gioco? E rinunciare, così, al sogno della vittoria?

Masterchef Italia: chi è stato eliminato ieri sera

Tantissime le prove e gli ostacoli da superare, con i piatti che come sempre verranno giudicati dagli chef stellati Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Ma cosa succederà? Ci sarà la classifica Mystery Box e la Masterclass dovrà affrontare una prova interamente dedicata alla terra, mentre l’Invention Test sarà dedicato alle rarità vegetali, tra spezie, erbe e piante aromatiche. Ma non finisce qui. I concorrenti nella puntata di giovedì dovranno andare sul set della serie tv Blocco 181, che è ancora in fase di produzione. E chi non riuscirà a superare le prove? Chi verrà eliminato?

Masterchef Italia: cosa si vince, il montepremi

Il vincitore, anche quest’anno, si aggiudicherà ben 100.000 euro in gettoni d’oro. Ma non solo. Il cuoco avrà anche modo di pubblicare il proprio libro di ricette e potrà accedere a un corso di alta formazione presso ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana.