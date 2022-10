Matilda De Angelis e Pietro Castellitto sono fidanzati: a Roma il primo red carpet insieme

E’ scoccato l’amore tra Matilda De Angelis e Pietro Castellitto. Il primo red carpet di coppia è arrivato al Festival del Cinema di Roma 2022, dove i due ragazzi si sono presentati insieme. Davanti ai flash dei molteplici fotografi, si sono mostrati felici e sorridenti, oltre a regalare pose con baci e abbracci. I baci tra loro, oggi, non sono più una finzione. Fu galeotto il set di “Rapiniamo il Duce”, film dove i due artisti si sono incontrati, conosciuti e innamorati.

Un amore nato tra baci, abbracci e linguacce, dove non solo hanno conquistato le simpatie dei fan, ma soprattutto i flash dei fotografi con il loro primo red carpet insieme. Un Festival del Cinema di Roma che ha visto anche altre celebrità presenti: Kasia Smutniak con la figlia Sophie Taricone, Elisabetta Gregoracci e Marco Mengoni. Ma la vittoria dello scatto migliore, sembra lo vincano a mani basse la coppia De Angelis-Castellitto.

Matilda De Angelis e il suo amore per Pietro

I due ragazzi sul red carpet si sono mostrati da subito spensierati e a loro agio, facendosi immortalare con grossi sorrisoni e forte complicità. I giovani attori, che in “Rapiniamo il Duce” interpretano Yvonne e Isola, si sono innamorati anche nella realtà e hanno di non nasconderlo più ai loro fan. Tanta la complicità e la tenerezza mostrata sul red carpet, prima di essere raggiunti dal resto del cast per il nuovo film firmato “Netflix”.

Una nuova coppia che nasce nel cinema italiani, tra scherzi, baci, abbracci e linguacce in pubblico. L’amore sarebbe sbocciato a Roma, durante le riprese del film che li ha visti impegnati. E’ stato il settimanale Chi ha rendere pubblica la loro relazione, quando aveva pubblicato una loro foto dove si tenevano mano nella mano durante una passeggiata, arrivando pure ad abbracciarsi. Quella giornata venne descritta così: prima dalla famiglia di lui, poi pranzo in un ristorante all’aperto, poi via a casa di lei: questo il racconto di una giornata domenicale di inizio estate all’insegna dell’amore. Dopo la storia d’amore naufragata con William Mezzanotte, l’attrice ha ripreso a far battere il suo cuore tra le braccia di Pietro Castellitto, 30 anni, figlio di Sergio, che ha vestito i panni di Francesco Totti nella fiction ispirata alla sua vita, Speravo de morì prima.