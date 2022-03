Matrimonio a Prima Vista 2022, anticipazioni 2 marzo: le coppie, gli incontri separati, orario e repliche

Torna su Real Time l’appuntamento imperdibile, il quarto della stagione, con Matrimonio a Prima Vista, l’esperimento sociale più amato e seguito di sempre. Questa sera gli sposi e le spose si incontreranno separatamente, ma come sta procedendo la loro conoscenza? Ricordiamo che sono convolati a nozze senza sapere nulla l’uno dell’altra, poi dopo il sì sono stati in viaggio: tra i ragazzi nascerà l’amore? La compatibilità degli esperti è stata giusta?

Cosa vedremo stasera a Matrimonio a Prima Vista

La puntata di stasera, mercoledì 2 marzo, si intitola ‘Incontri Separati’ e gli sposi e le spose si incontreranno separatamente. Giorgia e Gianluca, dopo un inizio particolare, stanno trovando una giusta sintonia, mentre tra Cristina e Mattia tutto procede a gonfie vele. O meglio, sembrerebbe essere così, ma Mattia ancora non sa che Cristina ha intenzione di andare in crociera con un’amica. Giorgia e Antonio, invece, sono sempre più distanti: tra i due c’è solo una bella amicizia, nascerà qualcosa di più importante?

Dove vedere le repliche e a che ora inizia il programma

Le prime puntate di Matrimonio a Prima Vista Italia sono disponibili in streaming, solo per chi è abbonato, su Discovery+. In chiaro l’appuntamento è su Real Time, a partire dalle 21.25 circa. Per quanto riguarda la replica, invece, bisognerà sintonizzarsi sempre su Real Time sabato 5 marzo alle 11.20 o domenica 6 marzo alle 19.