Matrimonio a Prima Vista 2022: quando inizia, orario, data, canale e chi sono i concorrenti

Ci siamo, sta per tornare su Real Time uno dei programmi cult, amatissimi dal pubblico. Stiamo parlando di Matrimonio a Prima Vista, che debutterà il 16 febbraio in chiaro e che, come sempre, vedrà tra i protagonisti 6 concorrenti, che accetteranno di sposarsi al buio. Loro, infatti, si conosceranno solo nel momento del sì. Nascerà davvero l’amore? O si pentiranno della scelta?

Matrimonio a Prima Vista 2022: quando inizia

Matrimonio a Prima Vista 2022 è già disponibile su Discovery+, ma su Real Time debutterà il prossimo 16 febbraio. A ‘formare’ le coppie i soliti esperti: il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Lofredi e Andrea Favaretto, che è l’esperto di comunicazione.

Matrimonio a Prima Vista 2022: chi sono i concorrenti, le coppie

Ma chi sono i nuovi concorrenti? Se lo domandano in tanti. I protagonisti di questa edizione sono. Antonio, Cristina, Gianluca, Giorgia, Mattia e Giorgia (da Rieti). Antonio ha 29 anni, viene da Castrì di Lecce e nella vita lavora come rappresentante; Cristina ha 30 anni, è di Capriolo (in provincia di Brescia) ed è disoccupata, sta studiando per diventare personal trainer; Gianluca ha 30 anni e vive a Nichelino (Torino) ed è un imprenditore, produce e vende porte d’interno. E ancora, Giorgia ha 27 anni, viene da Mondovì (Cuneo) ed è un’impiegata; Giorgia ha 28 anni, viene da Rieti ed è un tecnico di circolazione extracorporea, mentre Mattia ha 34 anni e vive a Bernareggio (Monza e Brianza) ed è un libero professionista, si occupa di manutenzione di impianti elettrici a bassa tensione.