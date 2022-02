Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, anticipazioni prima puntata 16 febbraio: coppie, esperti, compatibilità, repliche e streaming

Buone notizie per gli appassionati di Matrimonio a Prima Vista perché il programma, targato Discovery, questa sera tornerà in onda anche in chiaro, su Real Time, dopo il debutto in anteprima il 26 gennaio scorso. Ma cosa succederà in questa ottava edizione? Chi vestirà i panni dell’esperto? E quali saranno le coppie?

Matrimonio a Prima Vista Italia 2022: anticipazioni e coppie

Sono sei i partecipanti pronti a convolare a nozze: non si conoscono, ma saliranno sull’altare e si giureranno amore eterno. Con la speranza che sia davvero così. La prima coppia è formata da Antonio e Giorgia: lui ha 29 anni, è di Castri di Lecce e nella vita lavora come rappresentante, mentre lei è di Rieti ed è un tecnico di circolazione extracorporea; la seconda è quella che vede protagonisti Gianluca e Giorgia: lui è di Nichelino, è un imprenditore, lei è della provincia di Cuneo, ha una laurea in giurisprudenza ma lavora come impiegata. L’ultima coppia è quella composta da Mattia, 34anni di Bernareggio e manutentore di impianti elettrici, e Cristina, 30enne di Capriolo e aspirante personal trainer.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2022: a che ora inizia, chi sono gli esperti

I tre esperti sono Mario Abis, Nadia Loffredi e Andrea Favaretto: loro hanno il compito di selezionare i partecipanti e valutare la compatibilità prima di farli arrivare all’altare. Matrimonio a Prima Vista Italia debutta questa sera, mercoledì 16 febbraio, in chiaro su Real Time a partire dalle 21.25: pronti per l’esperto sociale più romantico e seguito di sempre?