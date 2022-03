Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, anticipazioni puntata 9 marzo: coppie, l’inizio della convivenza

Si sono sposati al ‘buio’, si sono detti sì senza conoscersi e ora dovranno andare a convivere. Perché è questo quello che prevede l’esperimento sociale di Matrimonio a Prima Vista Italia, il reality che va in onda su Real Time e che questa sera terrà compagnia al pubblico da casa con una nuova e imperdibile puntata.

Cosa vedremo stasera a Matrimonio a Prima Vista Italia 2022

Questa sera gli sposi e le spose si incontreranno separatamente e racconteranno come sta andando la loro convivenza. Dopo le nozze, il viaggio e il periodo idilliaco ora arriva la parte più difficile: ma come andrà? Cosa succederà alle coppie?

Giorgia e Gianluca di Matrimonio a Prima Vista

Il viaggio di nozze di Giorgia e Gianluca non è partito bene, ma si è concluso superando le aspettative. Stasera i due si organizzeranno per la convivenza, inizieranno una vita insieme: tra di loro c’è stato qualcosa, ma Gianluca non è molto convinto. Anzi, è sempre più scettico sul loro futuro.

Giorgia e Antonio

Giorgia e Antonio sono amici, pare non ci sia nulla di più. La ragazza non riesce a lasciarsi andare, ma i due hanno deciso di vivere a Rieti. Scatterà la passione?

Cristina e Mattia: come va la convivenza

Per Cristina e Mattia, invece, la strada è in discesa. Sono contenti, fiduciosi e tra i due si sta creando una bella intimità. Sarà vero amore?

Dove guardare le puntate e le repliche

Ricordiamo che le prime puntate della quinta edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia sono disponibili in streaming su Discovery+ per chi è abbonato. La puntata di stasera, invece, andrà in onda in prima serata su Real Time, poi in replica sabato 12 marzo alle 9.55 e domenica 13 marzo alle 17.25 circa, sempre sullo stesso canale.