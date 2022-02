Matrimonio a Prima Vista Italia, anticipazioni 23 febbraio 2022: il viaggio di nozze delle coppie, cosa vedremo in tv

Dopo il debutto in chiaro della scorsa settimana, torna l’appuntamento imperdibile su Real Time con Matrimonio a Prima Vista Italia, l’esperimento sociale che da anni appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. I concorrenti si sono conosciuti, gli esperti hanno valutato la compatibilità e si sono formate tre coppie: il momento del fatidico sì è arrivato, ma tra di loro scatterà davvero l’amore?

Matrimonio a Prima Vista Italia, anticipazioni 23 febbraio 2022: il viaggio di nozze

Per le tre coppie arriverà la prima prova per capire se sarò davvero amore. Stiamo parlando del viaggio di nozze, che sarà fondamentale ai protagonisti per conoscersi meglio dopo il matrimonio al buio. Stando alle anticipazioni, la prima coppia, quella formata da Giorgia Bracco e Gianluca Ferrari, entrambi piemontesi, vivrà la luna di miele in Calabria, a Tropea: il ragazzo sarà molto più protettivo e comprensivo, ma queste attenzioni sembrano infastidire Giorgia. L’altra coppia è quella formata da Mattia Viterritti e Cristina Cadei Danesi, che soggiorneranno in costiera amalfitana. Un viaggio e una location da sogno, un feeling sempre più palpabile tra i due, che arriveranno a un contatto fisico. Infine, l’ultima coppia, quella formata da Giorgia Rosati e da Antonio Quarta che verranno catapultati nelle Dolomiti, tra scherzi e risate. Ma è amore o solo una bella amicizia?

Dove e a che ora vedere Matrimonio a Prima Vista Italia 2022

Matrimonio a Prima Vista Italia che ha debuttato la scorsa settimana, andrà in onda ogni mercoledì in chiaro su Real Time a partire dalle 21.25.