Matteo Bassetti, chi è il virologo: età, carriera, vita privata, moglie, figli, il padre Dante

Matteo Bassetti non è certamente un volto nuovo nella televisione italiana. Anzi, come molti suoi colleghi, durante il drastico periodo Covid, lo abbiamo visto letteralmente ”colonizzare” gli schermi. Si è sempre battuto molto in televisione per una corretta informazione sul Covid, mantenendoci sempre aggiornati su studi e andamenti della pandemia. Oggi, martedì 17 gennaio 2023, sarà nuovamente in tv ospite del salotto pomeridiano di Serena Bortone. Ma prima della puntata, cerchiamo di conoscerlo meglio. Continuate a leggere l’articolo! Età, moglie, figli, carriera e vita privata di Matteo Bassetti.

Covid, preoccupa il dilagare dei contagi in Cina. Bassetti: ‘È necessario intervenire subito’

Dove e quando è nato Matteo Bassetti

Matteo Bassetti nasce a Genova, il 29 ottobre 1970. Ad oggi, il professore ha 53 anni, ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Bassetti, come anticipato, è tra i volti e i nomi dei medici che il grande pubblico ha imparato a conoscere durante la dura prova del Covid-19. Il professore è un infettivologo e ricercatore, primario del reparto di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova. Il suo curriculum è molto ricco e la sua esperienza matura.

Studi e carriera

Matteo Bassetti si diploma al liceo classico, presso l’Istituto Calasanzio di Genova nel 1989. Sempre nella sua città, poi, decide di portare avanti i suoi studi, seguendo le orme del padre Dante. Nel 1995 si laurea in Medicina e Chirurgia, con il massimo dei voti. Sempre nel contesto accademico di Genova, poi, perfeziona gli studi specializzandosi in Malattie Infettive. Anche in questo caso, Bassetti ottiene grandi risultati e ottime votazioni.

Moglie e figli, la vita privata

Il virologo esperto Matteo Bassetti è sposato con Maria Chiara Milano Vieusseux. Sua moglie ha all’incirca 40 anni, e si è diplomata al Liceo Scientifico Champagnat. Dopo gli studi dell’obbligo, ha frequentato l’Università, laureandosi n Scienze Politiche all’Università degli Studi di Genova, con indirizzo economico. La coppia sembra essere molto affiatata, in una recente intervista Bassetti stesso ha raccontato che ”è stato amore a prima vista, ma all’inizio lei non mi voleva”. La moglie, poi, aveva simpaticamente replicato: ”Era troppo spavaldo”. Insieme hanno avuto due figli.

Il padre Dante

Dante Bassetti è stato il padre del noto virologo. Era nato nel 1940 ed anche lui è stato un virologo apprezzatissimo. Il figlio ha seguito le sue orme, facendo della professione la sua vita. Matteo Bassetti ha dato il nome del padre ad uno dei suoi figli.

Matteo Bassetti, Instagram

Matteo Bassetti ha una pagina Instagram su cui risulta essere molto attivo. Il suo profilo è @matteo.bassetti_official.