Matteo, chi è il nuovo corteggiatore di Ida: età, lavoro, vita privata, Alessandro

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio Ida, che sta conoscendo sempre meglio Alessandro, ma per lei è arrivato un nuovo corteggiatore. Si chiama Matteo: sarà lui quello giusto per lei?

Matteo, chi è il nuovo corteggiatore di Ida: età, lavoro, di dov’è

Matteo è il nuovo corteggiatore di Ida, la dama del parterre femminile che nelle ultime settimane sta frequentando Alessandro, ma non si priva di conoscere altri uomini. Matteo ha 36 anni, vive a Ferentino, in provincia di Frosinone e nella vita lavora come consulente finanziario. Ha raccontato di essere separato, ha un matrimonio alle spalle, ma non ha figli.