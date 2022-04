Matteo, chi è il nuovo corteggiatore di Veronica a Uomini e Donne: età, lavoro e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Al centro dello studio la nuova tronista Veronica, che sta continuando a conoscere meglio il corteggiatore veneziano Matteo, quello che ha colpito molto per la sua bellezza e la sua eleganza l’opinionista Tina Cipollari.

L’infanzia a Venezia e gli studi a Roma

Matteo è il nuovo corteggiatore di Veronica Rimondi. Si è presentato e sappiamo che ha 25 anni, che è nato a Venezia (e si può sentire dal suo accento) e che ha studiato in Inghilterra. Ora sta studiando economia a Roma e sempre nella Capitale sta lavorando, sta facendo un tirocinio. Matteo è un ragazzo molto elegante, diverso dagli altri anche nell’abbigliamento. Si è presentato in giacca, col mocassino e ha colpito moltissimo l’opinionista Tina. Per la sua eleganza e per i suoi occhi color ghiaccio, magnetici.

Le prime esterne con Veronica

Veronica e Matteo hanno fatto già delle esterne, tutte molto positive. Nella prima hanno riso, scherzato, si sono presi in giro, come se si conoscessero da tantissimi anni. Chiama la tronista ‘Principessa’ e la fa sentire tale durante le uscite. Nell’ultima, da buon veneziano, ha organizzato una serata speciale: un ballo in maschera. La complicità non manca, l’intesa c’è: sarà la volta buona?