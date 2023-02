Matteo di Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Cristina: età, lavoro, foto, Instagram

Tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Uomini e Donne! Come sempre, anche oggi Maria De Filippi – alle 14.45 su Canale 5 – è pronta a regalare emozioni e colpi di scena ai propri affezionati telespettatori. Questo pomeriggio in studio c’è un nuovo corteggiatore per Cristina, dama del parterre femminile che sembra attirare le attenzioni di molti corteggiatori. L’uomo sceso per lei si chiama Matteo, ecco cosa sappiamo di lui!

Chi è Matteo, il nuovo corteggiatore di Cristina

Matteo ha 36 anni ed è originario di Prato. Di mestiere geometra, sembra davvero intenzionato a cominciare la conoscenza con Cristina. Il 36enne ha però alcune remore che non esita a rendere manifeste. Una riguarda l’età e l’altro il fatto di non avere figli, essendo quest’ultimi due aspetti molto importanti per Cristina. La donna, dal canto suo, ha deciso di iniziare questa conoscenza e di dare una possibilità all’uomo. Come andrà a finire?