Matteo Paolillo (Edoardo) di Mare Fuori è fidanzato con Alessia Fenderico: chi è, le foto insieme

Mare Fuori è una serie tv che sta riscuotendo grande successo. Le storie dei ragazzi rinchiusi nel carcere minorile hanno appassionato i telespettatori. E tra i vari personaggi presenti nel cast ce ne sono alcuni che destano più curiosità. Tra gli altri c’è Matteo Paolillo, nella serie Edoardo Conte, che è anche l’autore della colonna sonora cantata a Sanremo ‘O mar for’.

Matteo Paolillo e la storia d’amore con Alessia Fenderico

Il giovane attore è molto riservato quando si parla della sua vita privata. Anche su Instagram le foto che pubblica sono tutte strettamente legate al suo impegno professionale. Nonostante il grande riserbo, Matteo è felicemente fidanzato con la 28enne napoletana Alessia Fenderico.

Alessia è nata a Napoli il 21 gennaio del 1995 ed è una consulente di trucco per un noto brand di make up. Nonostante l’attore non pubblichi foto con la sua ragazza, la 28enne sui suoi profili social ha postato diverse immagini che la ritraggono insieme a Matteo. Nonostante la conferma della storia d’amore, non è dato sapere da quanto tempo i due si frequentino. Di certo sono anche partiti in viaggio insieme, sono andati a Marakech.

Alessia è una grande amica di Maria Esposito: Rosa Ricci nella serie tv

Ma anche Alessia Fenderico in qualche modo è legata alla serie tv Mare Fuori, essendo una casa amica di Maria Esposito, nella fiction Rosa Ricci. E il fidanzato di quest’ultima, Antonio Orefice è molto amico di Matteo Paolillo.

Mentre nascono nuove storie d’amore sul set della serie tv e proseguono le ‘vecchie’, Mare fuori continua a diventare sempre più popolare e non solo tra i ragazzi. Nonostante la terza stagione non sia stata ancora interamente stata trasmessa su Rai 2, gli appassionati già si chiedono se ci sarà una nuova stagione e auspicano che possa prevedere un numero di episodi superiore.