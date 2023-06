Matteo Romagnoli de Lo Stato Sociale è morto: l’autore e manager aveva 43 anni

[adrotate group="9"]

Lo Stato Sociale, la band che qualche anno fa ci ha fatto ballare con la canzone ‘Una vita in vacanza’, è in lutto. L’autore e manager dei ragazzi, Matteo ‘Costa Romagnoli’ è morto, si è spento all’età di 43 anni dopo una brutta malattia. E sui social, lì dove è seguitissima, la band ha deciso di pubblicare una sua foto con un commento commovente perché ora restano i ricordi degli anni passati insieme, quei momenti che non ci saranno più.

Matteo Romagnoli e la sua Garrincha dischi

Matteo Romagnoli è stato un autore e manager con la sua Garrincha Dischi, l’etichetta discografica fondata nel 2008. La stessa etichetta che sui social lo ha ricordato come un ‘visionario capace di tracciare una strada dove una strada ancora non c’era’. Un amico, un pezzo importante del puzzle per tutti quelli che hanno avuto modo di conoscerlo e di lavorare con lui.

“Ma quanto bello sarebbe tornare indietro. E invece oggi, oggi, oggi non ci sei. E non ci sono neanch’io

Io mi son fermato un po’ di tempo fa, A chiedermi che combino. Che non combino

Mai niente di buono, il mio buono eri tu. Che oggi non ci se. Ciao Matteo, ciao Matte, ciao Johnny, ciao Mareo, ciao J, ciao Quincy, ciao Romagolo, ciao Gennaro e ciao un altro milione di modi in cui ti abbiamo chiamato in questi anni di vita e come continueremo ancora a chiamarti. Grazie dalla tua piccola, grande, e stramba famiglia Garrincha” – si legge su Instagram. Tra decine e decine di like e commenti. Tra dispiacere e incredulità.

I suoi lavori

Romagnoli ha prodotto una quarantina di artisti, ha lavorato a stretto contatto con Lo Stato Sociale. Ma non solo. Lui ha anche lanciato La rappresentante di Lista e gli Ex Otago. Un artista a tutto tondo, che mancherà a tutti.

“Prima eravamo in un milione ed era bellissimo, perché facevi entrare tutti e solo dentro la tua creatura potevano convivere così tanti freak, solo dentro garrincha è possibile trovare il tuo amore per i difetti e la perfezione. Ora siamo a pezzi, ma da questi pezzi proveremo a costruire qualcosa di IMPUBBLICABILE, che tu, da ovunque sarai, renderai musica” – hanno scritto, affranti, i suoi amici de Lo Stato Sociale. Lui che, in realtà, era il sesto componente della band. Quello che dietro le quinte ha sempre fatto il tifo per loro.