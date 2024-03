Matteo Salvini a Belve, accordo chiuso: Francesca Fagnani comincia col botto. Quando è prevista la puntata

Matteo Salvini ospite di Belve. Il Vicepremier ha chiuso l’accordo con Francesca Fagnani. Quando sarà in onda su Raidue.

Matteo Salvini è pronto per sottoporsi alla “ghigliottina” più famosa della televisione italiana. Non è quella di Marco Liorni all’Eredità, ma quella che Francesca Fagnani sottopone ai suoi ospiti. Belve è noto per domande pungenti e interviste ficcanti che non lasciano apparentemente scampo.

Un face to face che spesso è stato protagonista di rivelazioni importanti: si veda la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Francesca Fagnani riuscì a carpire le prime avvisaglie di una crisi. Anche se poi la vera anticipazione sulla rottura l’ha data Dagospia, con tanto di smentita – naufragata – a Verissimo.

Matteo Salvini ospite a Belve

Stavolta sarà diverso: l’attuale Ministro delle Infrastrutture è una persona molto presente nel panorama mediatico e altrettanto discussa. Le domande da porre potenzialmente potrebbero essere molte. La Fagnani ha la possibilità di fare un’intervista ficcante, oppure condurre un dibattito più sobrio. Quasi di basso profilo.

Sarà curioso capire che tipo di approccio sceglierà: il programma ha abituato chi lo guarda a colpi di scena senza precedenti. Massimo Ferrero docet, con successiva bufera sulla liberatoria. Restando in tema di programmi, Fagnani comincia il 2 aprile: ospite (forse) Matteo Salvini. Resta il periodo ipotetico perchè bisogna ancora decidere la data della messa in onda.

Il colpaccio di Francesca Fagnani

La nuova stagione del programma comincia il 2 aprile, ma le interviste vengono registrate prima. Il colloquio con Salvini ci sarà la settimana prossima – come ha anticipato LaPresse – poi si deciderà quando trasmetterlo. Non è l’unico colpo targato Fagnani: nella nuova edizione di Belve ci sarà spazio anche per Fedez. Federico Lucia avrebbe dovuto partecipare lo scorso anno, ma poi l’intervista è saltata. Ora è possibile riprovare e, in quest’occasione, se possibile, di carne al fuoco ce n’è anche di più. Le Belve son tornate e i ruggiti faranno ancora più rumore.