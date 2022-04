Maurizio Battista: chi è, età, carriera, spettacoli 2021, chi è la moglie, figli, Instagram, vita privata

Finalmente Made in Sud! Clementino e Lorella Boccia si stanno dimostrando una coppia davvero affiatata, la televisione sembra essere la loro seconda casa. Stasera ci aspetta una puntata tutta da ridere e pensate un po’ ci sarà anche Maurizio Battista! Conosciamolo meglio.

Maurizio Battista: chi è, età, carriera

Maurizio Battista è nato a Roma il 29 giugno del 1957 ed è un comico, cabarettista, attore, conduttore e regista. Di origini ciociare, è nato nel quartiere di San Giovanni e ha iniziato a fare teatro nel 1978, mentre in televisione ha esordito nel 1989 quando ha partecipato come comico alla decima edizione di Fantastico. All’inizio degli anni ’90 Pippo Baudo lo ha voluto nel programma Partita doppia, poi ha iniziato la carriera di attore prendendo parte al film Caramelle. Da lì un successo dopo l’altro, tra cinema, partecipazioni a reality, teatro e spettacoli in giro per l’Italia.

Maurizio Battista: chi è la moglie, figli, ex moglie

Maurizio Battista è stato sposato ben due volte e ha divorziato altrettante volte. Dal primo matrimonio sono nati Federica e Simone, quest’ultimo lavora come poliziotto. Poi, ha intrapreso una relazione con Alessandra Moretti, anche lei attrice e più giovane di lui, e nel 2016 dal loro amore è nata la terza figlia, Anna.

La separazione con Alessandra Moretti

Per la separazione con Alessandra Moretti, il comico aveva dedicato delle parole alla figlia tramite una lettera sui social:

“Cara Anna, figlia mia. Succede che a volte nella vita due persone che si sono volute tanto bene non si capiscano più e che il sentimento tra loro sparisca. Nonostante la strada tra me e mamma da questo momento si dividerà tu sarai comunque il centro del mio mondo e ti sosterrò per sempre”.

L’ex moglie però non l’avrebbe presa bene, anzi. Avrebbe raccontato che l’ex marito nei suoi confronti era assente e non riusciva più a sopportare la situazione. “Poche attenzioni e troppa gelosia. O la dici tutta o non la racconti e per me è meglio non raccontarla”.

Maurizio Battista: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @maurizio_battista vanta oltre 95 mila followers.