Maurizio Fabrizio, chi è la moglie Katia Astarita: età, lavoro, figli e vita privata

Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno il salotto pomeridiano targato Rai 1 in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14.00 su Rai 1. Tra gli ospiti della puntata ci sarà anche il musicista Maurizio Fabrizio. Se da un lato però conosciamo quasi tutto della sua carriera, si può dire lo stesso della sua sfera privata? Cerchiamo allora di saperne di più anche sulla figura della sua compagna Katia con questo articolo.

Cosa sappiamo su Katia la moglie di Maurizio Fabrizio

Per entrambi la musica (ma non solo) è la loro vita. Sia dal punto di vista professionale che nella vita privata. Katia Astarita è di Napoli ma è nata a Milano. Per lei la musica è stato un colpo di fulmine dalla tenera età dato che, racconta, “a sei anni già sapeva cosa sarebbe diventata“. E’ il teatro però, così come la recitazione, a stregarla letteralmente. A 19 anni si trasferisce a Roma dove studia acting e canto a “La Scaletta“. Contemporaneamente si laurea all’Università in Storia e Critica del Cinema. L’artista definisce quest’ultimo come “l’arte più rappresentativa dei nostri tempi” e che le ha permesso, come del resto per il canto e la recitazione, di venire in contatto con alcuni grandi dello spettacolo.

La vita privata di Katia Astarita

Musica, canto, recitazione. Ma nulla, spiega l’artista, regge il confronto con l’incontro con il compositore Maurizio Fabrizio che poi diventerà suo marito. Lo definisce con tre “M”: marito, mentore, maestro. Spiega Katia Astarita:

“Sono passata attraverso un percorso di maturazione artistica molto vario, fatto di esperienze diverse, momenti stimolanti, incontri interessanti. Ma l’incontro più fortunato della mia vita è stato quello con il compositore Maurizio Fabrizio, che più tardi ho avuto la gioia di sposare. Da questo incontro sono nate una bellissima storia d’amore, un bambino meraviglioso che si chiama Federico, e molta splendida musica”

La coppia oggi vive a Londra ed è più affiatata che mai. Insieme hanno collaborato a tanti progetti.

Instagram della moglie di Maurizio Fabrizio

L’artista è presente sui social. Ha un profilo Instagram che però non viene aggiornato da tempo. Lo potete comunque trovare qui. Possiede anche un sito/blog personale.