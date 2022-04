Maurizio Mattioli: chi è, età, altezza, peso, moglie, Instagram, vita privata, carriera, Stasera tutto è possibile

Maurizio Mattioli è amato e conosciuto dal pubblico per la sua carriera da attore, interprete e comico. E’ uno degli ospiti dell’ultima puntata del programma “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. Maurizio Mattioli è tra gli artisti più influenti del panorama televisivo italiano e ha fatto affezionare tante famiglie e bambini. Il suo carisma arriva dritto nelle televisioni di tutti portandoci attimi di divertimento.

Maurizio Mattioli: vita privata

L’attore è nato a Gorga, in provincia di Frosinone il 3 Giugno del 1950. Il suo segno zodiacale è il Gemelli. Possiamo dire che i suoi 71 anni sono portati veramente bene.

Sfortunatamente Maurizio è vedovo. Ha perso la sua anima gemella Barbara Divita nell’Ottobre del 2014. Una storia d’amore importante e profonda che ha cercato di superare un brutto incidente di lei nel 2007 in cui rimase paralizzata. I due non si sono mai lasciati fino alla morte di lei.

Figli

Maurizio Mattioli e Barbara Divita hanno una figlia di nome Francesca. Non sta al centro dei riflettori, al contrario del padre, è molto introversa e sui social non sono reperibili informazioni personali o fotografie. Quello che si conosce della giovane ragazza si deve al padre, che con orgoglio paterno, la racconta in molteplici interviste. Racconta soprattutto che Francesca purtroppo da bambina ha sofferto per il lavoro dei genitori che la tenevano lontana.

Malattia

Nel 2020 Maurizio è stato ricoverato per una crisi respiratoria che ha preoccupato tutti. A salvarlo sono stati i soccorsi che, per sua fortuna, sono riusciti ad arrivare in tempo. Fortunatamente ora non ha particolari malattie ma solo il ricordo di un brutto spavento.

Film

L’attore è stato presente in tantissimi film. Nel 1973 possiamo ricordalo nel lungometraggio comico Patroclooo! … e il soldato Camillone grande, grosso e frescone. Altri titoli importanti sono stati: Fratelli d’Italia e Vacanze di Natale ‘95 di Neri Parenti, Operazione Vacanze di Claudio Fragasso, Il pranzo della Domenica di Carlo Vanzina, Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese e Lockdown all’Italiana di Enrico Vanzina.

Social

Sul web può trovarsi solamente su Instagram dove è seguito da tantissimi follower. Condivide soprattutto momenti sui set cinematografici o televisivi. E’ molto attento alle attività di volontariato e segue grosse campagne di solidarietà per grandi tematiche.