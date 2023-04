Maurizio Mattioli, chi era la moglie Barbara Divita: incidente e come è morta

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Morgan che ieri ha debuttato con il suo show in seconda serata su Rai 2 e Francesco Rutelli, anche l’attore romano Maurizio Mattioli, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore per la moglie Barbara, purtroppo scomparsa diversi anni fa.

La storia d’amore tra Maurizio Mattioli e sua moglie Barbara Divita

Maurizio Mattioli nel 1977 ha sposato Barbara Divita, una donna lontana dai riflettori. Sua compagna di vita, che gli è stata accanto sempre. Nella gioia e nel dolore, proprio come si erano promessi. Nel 2014, però, il 16 ottobre, Barbara è morta: lei era rimasta paralizzata per via di un incidente stradale avvenuto sette anni prima. E da quel giorno tutto era cambiato, fino a quando le sue condizioni non sono peggiorate e il suo cuore ha smesso di battere. “L’incidente di mia moglie è stato un colpo terribile, mi è cascato tutto addosso” – ha raccontato qualche tempo fa l’attore ai microfoni di Storie Italiane. Vedere la donna soffrire è stato difficile: lei era lucida, sapeva tutto e ha cercato di combattere fino alla fine.

Il periodo buio del carcere

Barbara Divita è sempre stata al fianco di Maurizio Mattioli, non lo ha mai lasciato solo, neanche quando lui nel 1995 è stato arrestato per spaccio di cocaina e ha trascorso un mese in carcere, a Poggioreale (Napoli), prima di essere assolto completamente. “Un mese a Poggioreale e da incensurato, assolto in primo grado dopo appena quindici minuti di processo. Una follia totale, è una batosta che poteva azzerarmi” – ha raccontato al Fatto quotidiano nel 2018. “Io l’ho provata, qualche volta, mai venduta, mai spacciata, come poi hanno capito gli inquirenti. Temevo di aver perso tutto, ricordo ancora quelle ore interminabili sulla brandina, mentre guardavo il soffitto in cerca di un perché. Pensavo a mia moglie”. A Barbara che è sempre stata dalla sua parte.