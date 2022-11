Maurizio Vandelli: chi è, età, carriera, canzoni, Equipe 84, chi è la moglie, figli, oggi, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta dalla ‘zia’ nazionale, Mara Venier. Tra gli ospiti anche Maurizio Vandelli, che omaggerà il grande e inimitabile Lucio Battisti. E si racconterà a cuore aperto: dai successi alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Maurizio Vandelli

Maurizio Vandelli è nato a Modena nel 1944 con la passione per la musica già dentro. Vandelli è un cantante e chitarrista molto conosciuto dal pubblico, avendo conquistato un posto d’onore nel mondo della musica italiana. È conosciuto come Il Principe ed è uno dei membri storici e voce leader del gruppo Equipe 84. Vandelli, prima del successo, ha vissuto in Spagna, poi è tornato in Italia e ha dato vita a questa band con Victor Sogliani, Franco Ceccarelli, Alfio Cantarella. Importante per lui, però, è stata la presenza di Lucio Battisti, che gli ha proposto la canzone 29 settembre, che ha avuto un notevole successo artistico.

La carriera da solista per poco tempo

Nonostante il successo del gruppo, nel 1970 Vandelli ha deciso di voler intraprendere la strada del solista… ma senza successo. Portando così alla riformazione del gruppo nel 1979: anno d’oro per il gruppo. Uno dei pezzi più iconici dell’Equipe 84 è proprio Io ho in mente te. Ma veniamo agli ultimi successi: Vandelli nel 2018 è tornato in sala d’incisione e nel 2019 è stato giurato per l’academy della seconda edizione di Sanremo Young, in coppia con lo storico rivale Shel Shapiro.

Chi è la moglie, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Maurizio Vandelli sappiamo che è sposato con Stella, donna che per molti anni è stata la sua manager. Assieme hanno avuto un figlio, Andrea: uomo molto riservato. Sappiamo che attualmente vive in Brianza, a Brughiero, con la sua famiglia. Ma preferisce dedicarsi al lavoro e non far trapelare nulla della sua sfera più intima.

Instagram di Maurizio Vandelli

Maurizio Vandelli ha un profilo Instagram e con l’account @maurizio_vandelli_real vanta oltre 2 mila followers.