Mauro Gambetti: chi è, Cardinale, fidanzata, incarico, Vescovo, ordinazione episcopale

Ci sarà anche il Cardinal Mauro Gambetti tra gli ospiti del salotto pomeridiano su Rai 1 condotto da Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Il religioso si racconterà ai microfoni della trasmissione svelando i particolari del suo percorso religioso. Ma conosciamolo più da vicino.

Chi è

Mauro Gambetti è nato a Castel San Pietro Terme il 27 ottobre 1965. Ordinato cardinale, è anche un arcivescovo cattolico e religioso italiano dell’ordine dei frati minori conventuali. Nel 2021 è finito all’attenzione delle cronache per essere stato nominato Vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e per le ville pontificie di Castel Gandolfo, nonché arciprete della basilica di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro. Era il 20 febbraio. Il suo percorso nella Chiesa Cattolica è iniziato ufficialmente nel 2000 quando è stato ordinato come Sacerdote. Oggi ha 56 anni ed è uno dei Cardinali più giovani della Chiesa.

Fidanzata

In un articolo apparso su La Stampa è emerso che Gambetti lasciò la fidanzata dell’epoca quando da giovane, a 27 anni, scelse di entrare nell’ordine Francescano. Non solo. Al di là della sfera sentimentale, Gambetti aveva anche un futuro nell’azienda di famiglia che aveva coltivato laureandosi in ingegneria.

«Mi ero già staccato dalla mia famiglia d’origine dopo la decisione di farmi Frate», ha spiegato Gambetti nell’intervista. Il neo Cardinale ha spiegato che negli anni, nonostante le rinunce imposte dal credo cattolico, “non gli è mai mancato nulla e, anzi, mi è stata restituita ogni cosa in pienezza”.

L’ordinazione Episcopale

Nel 2020 il Religioso ha ricevuto l’ordinazione episcopale, rito previsto dalla Chiesa Cattolica e che prevede che prima di essere nominati tutti i cardinali debbano essere elevati alla dignità episcopale. La celebrazione si svolse in formula “ridotta” considerando che si tenne durante la prima ondata del Covid. La Basilica scelta fu quella Superiore di San Francesco D’Assisi.

La fondazione “fratelli tutti”

Mauro Gambetti, nell’ottobre scorso, ha anche annunciato la nascita della Fondazione Vaticana “Fratelli Tutti”, una struttura ispirata dall’enciclica del Papa. Si tratta di una sorta laboratorio aperto alla formazione dei giovani per costruire e realizzare progetti su temi quali l’ambiente, la politica, l’economia e l’impresa.