Mauro Gioia: chi è, età, carriera, chi è la moglie, Claudia Gerini

Cantante e regista napoletano ed è alla cultura partenopea che Claudio Gioia ha legato le sue canzoni e la sua storia professionale. Le sue opere rappresentano una sorta di memoria storica della sua città natale. Andiamo a conoscerlo più da vicino. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e lavorativa.

Chi è Mauro Gioia?

Nato a Napoli il 4 maggio del 1966 a Piedigrotta, Napoli dove ha trascorso la sua infanzia per poi trasferirsi a Parigi, dove torna periodicamente, compatibilmente con gli impegni lavorativi per stare con la moglie e la figlia. Si sente ormai parigino di adozione il regista che sottolinea in un’intervista: “Parigi mi ha adottato nel 1994 per fortuna. Mi sono innamorato del loro modo di vivere e della città. Cammino ovunque, frequento i musei e adoro lo humor e le donne francese. Una è diventata la mia signora”.

Carriera

Ha iniziato presto il suo impegno come cantante. Aveva solo 15 anni quando ha iniziato a esibirsi con la band Underskirt Presence, durante le Vesuwave. Un impegno andato avanti fino al 1984 quando il gruppo si è sciolto. A seguire ha fondato la cover band Helter Skelter. Un impegno andato avanti fino a quando “ebbi la folgorazione per Tom Waits e osai i primi esperimenti di scrittura in italiano”.

È stato definito da molti un ‘tuttofare’ date le sue qualità multiformi. Non solo attore, non solo regista, non solo musicista ma si è cimentato anche alla direzione di alcuni documentari e tra i tanti uno di quelli che lo ha appassionato di più è stato quello nel quale ha raccontato la vita del compositore Nino Rota.

Vita privata

Mauro Gioia è sposato con una giornalista francese che dirige un mensile ‘Causette’. Un amore sbocciato negli anni ’90 anche se otto anni dopo il regista ha deciso di tornare in Italia, per poi vivere in Francia dal 2002. A seguire è stato un po’ diviso tra Italia e Francia, almeno fino quando non si è cimentato nell’opera dedicata a Nino Rota nel 2007 quando si è definitivamente stabilito a Parigi.

I suoi spettacoli e la collaborazione con Claudia Gerini

Sono diversi gli spettacoli che portano la sua firma e tra gli altri: Piedigrottagioia e Napoli Muta, Cantasirena, Naples au baiser du feu, Lunga, la strada. Chi era Alekandr Vertinskji?, Una bella giornata napoletana. Con l’attrice Claudia Gerini, Mauro Gioia ha lavorato a ‘Cado sempre dalle nuvole-Cantare Pasolini’; l’attrice è protagonista con Mauro Gioia dello spettacolo al Teatro Mercadante di Napoli dal 18 al 29 gennaio.

Instragram

Presente su Instagram Mauro Gioia ha solo 282 follower e ha postato 36 video e immagini