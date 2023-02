Max Tortora ha figli? Chi è la moglie e vita privata

Attore, ma anche comico e imitatore, Max Totora è un personaggio molto amato dal pubblico. A parte, però la sua vita professionale della quale si sa ormai tutto grazie alle sue imitazioni di Alberto Sordi, Luciano Rispoli, Adriano Celentano e molti altri, e anche grazie alla partecipazione al film Stregati dalla luna, The Clan, Natale in Sudafrica, La coppia di campione e ancora… c’è grande curiosità sulla sua vita privata: Chi è la moglie? Ha figli?

Chi è la compagna di Max Tortora

Max Tortora ha avuto una lunga storia d’amore con Malika. Una relazione che l’attore si è ormai lasciato alle spalle, visto che da tempo ha una relazione sentimentale con una collega, l’attrice Maria Teresa Merlino. Un sentimento che sembra essere sbocciato sul set, precisamente a Miami nel 2006. Un rapporto saldo il loro. I due vanno molto d’accordo e con il trascorrere del tempo il legame è andato consolidandosi, seppure sembrano aver scelto di portare avanti la loro storia tenendosi il più possibile lontani dalle luci dei riflettori. Anche della Merlino, infatti, si sa poco.

L’attore ha figli?

Il comico, però, Sembra avere un rammarico: non ha figli. “La rinuncia più grande – ha dichiarato in una delle sue interviste -, di cui mi accorgo forse solo adesso, è quella della paternità. Quando vedo giovani padri al parco o per strada con i figli penso a quanto sarebbe bello avere figli a cui poterti dedicare ed insegnare i tuoi valori”. Un argomento del quale parla, nelle varie interviste rilasciate, con un po’ di amarezza e malinconia immaginandosi, oggi a 60 anni padre. Non perde, però, il suo entusiasmo e la sua verve Max Tortora che vive la sua storia d’amore con la Merlino con grande trasporto, uniti da un sentimento profondo, ma anche dall’amore per la recitazione e per il cinema.