Meduza al Festival di Sanremo 2022: chi sono, età, carriera, canzoni, ultime news e Instagram

Sta per debuttare la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 e i primi big in gara saliranno sul palco dell’Ariston. Ma non solo perché gli ospiti speciali non mancheranno: dopo i Maneskin arriveranno anche i Meduza e ci faranno ballare e divertire. Ma conosciamoli meglio!

I Meduza: chi sono i componenti, età, carriera e canzoni

I Meduza sono un gruppo house italiano, che si è formato nel 2019 ed è composto da tre produttori: Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Simone e Luca si sono diplomati al conservatorio di Milano in organo e musica elettronica, mentre Mattia è un DJ resident house, che si è esibito come secondo lavoro in diversi locali di Milano. Terminati gli studi, Luca ha iniziato la carriera da musicista, Simone è diventato un insegnante di musica, poi i tre si sono conosciuti. Prima è nata una bella amicizia, poi il progetto musicale incentrato sulla rivisitazione di tracce di altri artisti in chiave dance. Nel 2019 è nato ufficialmente il progetto e il nome è stato scelto per il fascino nei confronti della sorella mortale Gorgone Medusa, figura mitologica.

I Meduza e il brano Piece of your Heart

Sempre nel 2019 i Meduza hanno pubblicato il singolo Piece of your Heart, in collaborazione con il duo di produttori inglesi Goodboys e il singolo ha raggiunto presto la seconda posizione della UK Singles Chart, mentre il 20 novembre del 2019 è stato nominato ai Grammy Awards nella categoria ‘Miglior registrazione dance’.

La carriera e i successi de I Meduza

Nel 2021 sono stati i primi artisti italiani a esibirsi live nello show televisivo americano TheEllenDegeneres Show e, secondo la rivista Forbes, sono i cantanti del nostro Paese più ascoltati al mondo su Spotify nel 2020, i 22esimi dj nel mondo nella classifica TOP100 alternative secondo il sito DJMAG.

Instagram

Hanno un profilo Instagram e con l’account @meduzamusic vantano oltre 190 mila followers.