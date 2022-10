Melissa Newman, chi è la figlia di Paul Newman e Joanne Woodward: età, carriera, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, in esclusiva, Melissa Newman, figlia di Paul e Joanne Woodward, protagonisti di The Last Movie Stars, il documentario diretto da Ethan Hawke e presentato alla festa del cinema di Roma.

Chi è Melissa Newman e cosa fa nella vita

Melissa Newman è nata nel 1961 ed è una nota cantante, artista, ex attrice americana apparsa anche nel film del 1990 Mr. & Mrs. Bridge. Figlia d’arte, Melissa ha debuttato sul grande schermo quando aveva solo 7 anni: la sua prima apparizione è stata in Rachel, Rachel (1968). Poi ha preso parte al film A volte una grande idea (1970). In televisione, invece, ha avuto un ruolo secondario e ha interpretato Laney, la figlia adolescente della protagonista Betty Quinn (Joanne Woodward), nel film del 1978 See How She Runs .

Chi sono i suoi genitori, chi è il marito

Melissa è nata a Hollywood dall’amore tra gli attori americani Joanne Woodward e Paul Newman . Ed è nata nel giorno in cui il film dei suoi genitori Paris Blues è uscito negli Stati Uniti. Di lei sappiamo che ha una laurea e che può contare sull’amore del marito: è sposata con Raphael “Raphe” Elkind, un insegnante di scuola media. E i due vivono a Westport, nel Connecticut , nella casa che precedentemente era di proprietà dei suoi genitori.

Di cosa parla la serie The Last Movie Stars

The Last Movie Stars. Questa è l’ultima docu-serie che vede protagonisti gli attori americani Joanne Woodward e Paul Newman. Si tratta di una serie in sei puntate diretta da Ethan Hawke, con la produzione esecutiva di Martin Scorsese: dopo le anteprime al SXSW Film Festival a Cannes e alla Festa del Cinema di Roma, debutterà su Sky e in streaming su NOW a dicembre. Si tratta di un omaggio alle due stars.