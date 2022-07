Melory Blasi sulla separazione tra Ilary e Totti: ‘Certi amici farebbero bene a stare in silenzio’

E dopo i commenti di tantissimi vip tra cui Selvaggia Lucarelli, Simona Ventura e altri, arriva il commento della sorella di Ilary. Il ‘boom mediatico’ scatenato dopo l’annuncio della separazione tra Totti e Ilary era inevitabile. Chiunque sta dicendo la propria opinione. Chi a favore, chi contro, chi parla dei tradimenti, chi di come divideranno i loro beni. Per questo, tutto sta diventando complicato anche per la famiglia dei diretti interessati.

Le parole della sorella di Ilary

Melory, la sorella minore di Ilary, non è nota per commenti o per essere al centro di qualche gossip. Ma questa volta, non ce l’ha fatta. La sua riservatezza si è fatta parte e per un secondo è stata sostituita dal fastidio e lo stress. Ha puntato il dito contro un loro amico storico, Alex Nuccetelli.

Chi è Alex Nuccetelli

Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti, e padre di Asia, è un amico stretto di Totti. E’ l’uomo che aveva fatto da cupido tra il campione e Ilary, ormai 17 anni fa. La sorella della conduttrice si è scagliata contro perché ha “approfittato del chiasso mediatico per dire la sua”. In un’intervista al Messaggero avrebbe infatti dichiarato:

“Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato – ha detto l’uomo-. Hanno aspettato che Ilary terminasse l’Isola. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vati legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto per i rispettivi attuali compagni, penso”.

La risposta di Melory

“Credo che ‘certi’ amici farebbero bene a stare in silenzio”. Questo il commento che Melory ha lasciato sotto il post del giornalista Carmelo Abbate dove riportava quanto detto da Alex Nuccetelli.