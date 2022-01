Memo Remigi: chi è, età, carriera, chi era la moglie, figli, Comoshapira, Instagram, chi è Stefano Remigi, Ballando con le Stelle

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Memo Remigi, una presenza fissa del programma!

Memo Remigi: chi è, carriera, Ballando con le Stelle

Memo Remigi, all’anagrafe Emidio, è nato a Erba in provincia di Como il 27 maggio 1938. E’ un noto personaggio italiano, un grande artista non solo cantante, ma anche paroliere e conduttore tv. La svolta della sua carriera si registra negli anni ’60 quando incontra Giovanni D’Anzi. Poco dopo realizza il suo primo disco. Parteciperà ben due volte al Festival di Sanremo, nel 1967 e nel 1973. Nella sua carriera collabora con artisti come Mina, Ornella Vanoni, Ombretta Colli, Iva Zanicchi, Orietta Berti e altri. Da poco è uscito il suo ultimissimo singolo: Comoshapira. Ora è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, scenderà in pista con la ballerina professionista Maria Ermachkova.

Memo Remigi: chi è la moglie, figli

Memo Remigi si sposa nel 1966 con Lucia Russo: unico grande amore della sua vita. La donna è morta recentemente a causa di una malattia ma tutt’oggi Memo ne parla come la donna della sua vita. Tra i due non sono mancati alti e bassi, dalla loro unione è poi nato Stefano (ex marito di Francesca Cavallin).

Memo Remigi: Instagram

Il grande cantante ha un account Instagram personale, anzi, ben due il primo è @remigimemo mentre il secondo è @memo.remigi