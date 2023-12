Messa di Capodanno e Te Deum di Papa Francesco in tv domenica 31 dicembre: orario e dove vederla

Messa di Capodanno, quando e dove vedere il Te Deum di Papa Francesco. Le indicazioni per seguire la funzione in diretta tv.

Dopo le varie celebrazioni natalizie Papa Francesco, che ha invitato tutti a pregare per le condizioni di coloro che stanno affrontando la guerra e subiscono il fuoco incrociato delle armi, accompagnerà i fedeli anche in questa fine dell’anno. E li terrà per mano a inizio anno, nel 2024, con le messe e le liturgie da seguire anche in diretta tv e streaming. La domanda di molti, però, è solo una: quando ci sarà la messa di Capodanno? E a che ora si terrà il tradizionale Te Deum?

Il Te Deum di domenica 31 dicembre 2023

Come da tradizione, anche quest’anno, Papa Francesco presidierà i Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio. A questo rito, come sempre, seguirà il Te Deum con l’offerta dell’incenso. L’evento, che si potrà seguire in diretta tv e streaming, si celebrerà all’altare papale della Basilica Vaticana proprio nell’ultimo dell’anno, cioè sabato 31 dicembre a partire dalle 17.

Il rito, che i fedeli stanno aspettando con ansia, sarà possibile seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News o sul canale YouTube di Vatican Media. In televisione, invece, la diretta si potrà seguire su TV2000 a partire dalle 17.

La messa del 1 gennaio 2024

A questo rito, così atteso, seguirà la messa della domenica. Alle 9.50 del 1 gennaio Papa Francesco celebrerà la Santa Messa per la giornata mondiale della Pace, in diretta dalla Basilica di San Pietro. Poi alle 12 ci sarà la Recita dell’Angelus e tutto, in questo caso, si potrà seguire in diretta tv su Rai 1 e in streaming (gratuitamente) sul portale Rai Play.