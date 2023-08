Messa in tv domenica 13 agosto 2023: orari e dove seguirla in diretta tv e streaming (VIDEO)

Messa di domenica 13 agosto 2023 in tv. Oggi è la seconda domenica del mese di agosto, il tempo è decisamente volato e l’estate è entrata nel vivo. Il Ferragosto si avvicina e la voglia di trascorrere del tempo con le persone a cui si vuole bene, magari con un bell’aperitivo vista mare, è decisamente sentita. Quali sono i vostri programmi per questa giornata di festa che anche dal punto di vista religioso rappresenta per i fedeli un importante appuntamento? Ora, se i più fortunati sono già in ferie, nulla cambia per gli appassionati devoti. Che possono stare tranquilli e contare su una certezza: la messa da seguire in tv. Quello di oggi, come sempre, è un appuntamento fisso e immancabile per i fedeli: c’è chi potrà andare fisicamente in chiesa, chi dovrà accontentarsi della televisione. Ma i palinsesti tv non deludono, la scelta è ampia e le alternative sono davvero tante. Non sapete dove sintonizzarsi e a che ora? Ecco tutte le informazioni utili per non farsi trovare impreparati.

A che ora c’è la messa di oggi, domenica 13 agosto, su Rai 1?

Messa in tv oggi. Questa mattina, domenica 13 agosto 2023, sarà possibile seguire la celebrazione in diretta tv su Rai 1 a partire dalle 10.55. Per coloro invece che non riescono a sintonizzarsi sarà possibile guardare la Santa Messa in streaming su Rai Play, servizio gratuito che permette di rivedere i propri programmi Rai preferiti. La celebrazione è inoltre disponibile in diretta e in streaming su Tv 2000, canale 28 del digitale terrestre, 18 di tivùsat e 157 di Sky.

L’Angelus di Papa Francesco

Dopo la santa messa, su Rai 1 alle 12 andrà in onda l’appuntamento con la Recita dell’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Il suggestivo e tradizionale appuntamento, attorno al quale si raccolgono numerosi fedeli, potrà essere seguito su Rai 1 e su Tv2000.

Messa della domenica su Canale 5

Oltre a Rai 1 e a Tv2000, con la diretta in streaming sul portale Rai Play, anche su Canale 5 oggi ci sarà la Santa Messa. I fedeli alle 10 potranno infatti sintonizzarsi su Canale 5 per seguire la Santa messa. Insomma, le alternative non mancano: ci sono diverse opzioni e canali a disposizione dei fedeli.