Messa in tv domenica 16 luglio 2023: orari e dove seguirla in diretta tv e streaming (VIDEO)

Messa di domenica 16 luglio 2023 in tv. Terza domenica del mese di luglio. In queste settimane, complice la “staffetta” tra gli anticicloni Cerbero prima e Caronte poi, il caldo si fa sentire e, tra una bibita fresca e l’altra, le giornate stanno letteralmente volando! Il tempo scivola tra le mani, i giorni passano, ma nulla cambia per gli appassionati fedeli. Che possono stare tranquilli e contare su una certezza: la messa da seguire in tv. Quello di oggi, come sempre, è un appuntamento fisso e immancabile per i fedeli: c’è chi potrà andare fisicamente in chiesa, chi dovrà accontentarsi della televisione. Ma i palinsesti tv non deludono, la scelta è ampia e le alternative sono davvero tante. Non sapete dove sintonizzarsi e a che ora? Ecco tutte le informazioni utili per non farsi trovare impreparati.

A che ora c’è la messa di oggi, domenica 16 luglio, su Rai 1?

Messa in tv oggi. Questa mattina, domenica 16 luglio 2023, sarà possibile seguire la celebrazione in diretta tv su Rai 1 a partire dalle 10.50. Per coloro invece che non riescono a sintonizzarsi sarà possibile guardare la Santa Messa in streaming su Rai Play, servizio gratuito che permette di rivedere i propri programmi Rai preferiti. La celebrazione è inoltre disponibile in diretta e in streaming su Tv 2000, canale 28 del digitale terrestre, 18 di tivùsat e 157 di Sky.

L’Angelus di Papa Francesco

Dopo la santa messa, su Rai 1 alle 12 andrà in onda l’appuntamento con la Recita dell’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Il suggestivo e tradizionale appuntamento, attorno al quale si raccolgono numerosi fedeli, potrà essere seguito su Rai 1 e su Tv2000.

Messa della domenica su Canale 5

Oltre a Rai 1 e a Tv2000, con la diretta in streaming sul portale Rai Play, anche su Canale 5 oggi ci sarà la Santa Messa. I fedeli alle 10 potranno infatti sintonizzarsi su Canale 5 per seguire la Santa messa. Insomma, le alternative non mancano: ci sono diverse opzioni e canali a disposizione dei fedeli.