Micaela Ramazzotti: chi è, età, carriera, l’ombra di Caravaggio, vita privata e Instagram dell’attrice

Micaela Ramazzotti è un’attrice italiana. Tantissimi i suoi successi sul grande schermo (e non solo) che le sono valsi un’ampia fama nel mondo dello spettacolo. Recentemente è stata ospite in diverse trasmissioni televisive, come Domenica In, oppure proprio nella giornata di oggi, domenica 6 novembre 2022, in “Da noi…a ruota libera“, il salotto Rai condotto da Francesca Fialdini in onda a partire dalle 17.20. Ma conosciamola più da vicino.

La biografia di Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti è nata a Roma il 17 gennaio del 1979. Ha recitato in film di successo come Zora la vampira, Tutta la vita davanti, La prima cosa bella, Posti in piedi in paradiso, Anni felici e nel corso della sua brillante carriera ha ottenuto diversi premi: un David di Donatello, 4 Nastri d’argento e 2 Ciak d’oro.

La carriera

Ha iniziato a muovere i primi passi da piccolissima quando, a soli 13 anni, ha mandato una foto a un giornale. Così è comparsa sui fotoromanzi della rivista per adolescenti e a 17 anni ha fatto la sua prima comparsa nel film La via degli angeli. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Nel suo lungo percorso troviamo, oltre ai film, tante serie tv (Don matteo, Una donna per amico 3, Un matrimonio, L’ultimo padrino solo per citarne alcune), e alcune partecipazioni al doppiaggio. Ad oggi la sua carriera al cinema conta oltre 30 film!

L’ombra di Caravaggio

A novembre 2022 la troviamo al cinema nel suo ultimo film, l’Ombra di Caravaggio con la regia di Michele Placido. Nel cast anche Riccardo Scamarcio (Caravaggio), Louis Garrel e Isabelle Huppert. Si tratta di una sorta di Detective story in cui si ricostruiscono parte della vita nonché i tormenti del pittore.

La vita privata

Micaela Ramazzotti il 17 gennaio del 2009 ha sposato a Livorno il regista Paolo Virzì, che aveva conosciuto durante la lavorazione del film Tutta la vita davanti. Dalla loro unione sono nati due figli: Jacopo, nato nel 2010, e Anna, nata nel 2013. Nel 2018 la coppia si è separata, alla soglia dei dieci anni di matrimonio, ma nel 2019 hanno annunciato di essere ritornati insieme.

Instagram

Molto seguita su Instagram. Con il suo account @micaelaramazzotti vanta 120 mila followers. Tra i suoi ultimi post anche qualche scatto dall’ultimo film in cui ha recitato.