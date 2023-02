Michael Douglas: chi è, età, carriera, oggi, figli, film, chi è la moglie, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto, anche l’attore e produttore cinematografico Statunitense Michael Douglas, vincitore di due oscar, 4 Golden Globe, un premio BAFTA e un premio Emmy. Che parlerà della sua brillante carriera e della sua vita privata.

Dagli esordi al debutto dell’attore Michael Douglas

Michael Douglas è nato a New Brunswick il 25 settembre del 1994, figlio dell’attore Kirk. Ha esordito nel 1969 con il film Hail, Hero e ha ricevuto una candidatura al Golden Globe per il miglior attore debuttante. Dal 1971 al 1976, invece, ha ottenuto enorme successo con la serie tv Le strade di San Francisco e nello stesso anno è stato produttore del film cult Qualcuno volò sul nido del cuculo, vincendo l’Oscar al miglior film, il Golden Globe per il miglior film drammatico e il Premio BAFTA al miglior film.

I suoi successi, il ruolo di Gordon Gekko

Ma non finisce qui, è difficile riassumere la sua carriera, Douglas ha prodotto e interpretato insieme a Jane Fonda e Jack Lemmon il film Sindrome cinese, poi nel 1985 ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe per All’inseguimento della pietra verde. E ha ricevuto altre quattro candidature ai Golden Globe per i film:

La guerra dei Roses

Il presidente – Una storia d’amore

Wonder Boys

Wall Street Il denaro non dorme mai.

Lui, però, è diventato noto per il ruolo di Gordon Gekko e ha recitato in vari successi come Attrazione fatale, La guerra dei Roses, Basic Instinct, Rivelazioni.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Sul set del film Summertree ha conosciuto l’attrice Brenda Vaccaro e i due sono stati fidanzati negli anni ’60. Il 20 marzo del 1977 Michael Douglas ha sposato la produttrice Diandra Luker e da quell’amore è nato un figlio, Cameron, classe 1978. Nel 1995 i due si sono separati a causa dei tradimenti di lui e nel 2000 hanno divorziato. Nel 2000, però, ha sposato l’attrice Catherine Zeta Jones e da questa storia sono nati due figli: Dylan Michael e Carys Zeta.

La malattia, la dipendenza dal sesso

L’attore e produttore americano negli anni ’90 del XX secolo ha sofferto di dipendenza dal sesso. Nel 2010 ha comunicato di doversi sottoporre alle cure per un tumore alla gola e nel 2011, durante un’intervista, ha spiegato di aver vinto quella battaglia.

Instagram di Michael Douglas

Michael Douglas ha un profilo Instagram e con l’account @michaelkirkdouglas vanta oltre un milione di followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità, spesso in compagnia della moglie!