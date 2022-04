Michael Lemma: chi è il giovane artista di Roma, età, premi, le opere, il Presidente Sergio Mattarella

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il giovane artista di Roma, Michael Lemma, che si racconterà a cuore aperto.

Il grande amore per Roma e le opere di Michael Lemma

Michael Lemma è un giovane artista, classe 1996, nato a Roma. Ha un diploma in Architettura e Ambiente con qualifica Maestro d’Arte e, seppur così giovane, ha già partecipato a tantissime esposizioni nazionali e internazionali con le sue opere. Tra l’altro, è molto attivo nel suo quartiere, Colli Aniene, ed è da tempo impegnato in riqualificazione urbana. Giovane sì, ma molto promettente ed è arrivato al quindicesimo posto in Europa e 52esimo tra gli artisti amatoriali contemporanei del mondo.

Le mostre dove ha presentato le sue opere

Ecco, di seguito, tutte le mostre italiane (ed estere) dove ha presentato le sue opere:

Irregulars art fair – Nuova Delhi

Clio art fair – New York

Al Quoz. Dubai

Esart Galleria Barcellona

Museum of Contemporary Art, Australia

Palazzo Ferrjaioli, Roma

L’arte nel Portico

Associazione Centro Pittori.

Le collaborazioni di successo

Michael Lemma ha collaborato con la Diocesi di Roma per la riqualificazione dell’Arte Sacra e con i Musei Vaticani per l’opera ‘San Michele’. Ma non solo. Nel 2019 ha collaborato con lo Stato Italiano nella realizzazione del logo della VII compagnia della Guardia di Finanza a Milano, nel 2016 ha donato una sua opera a Papa Francesco, nel 2020 il ‘Cristo Consolatore’ al Pertini di Roma e ha avuto modo di incontrare nel 2021 il Presidente Mattarella, al quale ha donato una sua opera.

San Michele patrimonio dell’Unesco

L’ultimo successo recentemente: Michael, infatti, ha installato l’opera ‘San Michele’ nel Santuario di San Michele Arcangelo a Foggia e l’opera è entrata a far parte del Patrimonio dell’Unesco.

Il primo libro

Ma non solo opere d’arte. Il giovane ha anche esordito come scrittore con il libro ‘Porpora Trombocitopenica Autoimmune’, che è stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino.