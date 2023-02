Michela Andreozzi: chi è, età, carriera, film, chi è il marito, figli, oggi, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre al giornalista Rai Alessio Zucchini che presenterà il suo ultimo libro e Alba Parietti, che sarà tra i protagonisti di Tale e Quale Sanremo, anche la regista Michela Andreozzi. Lei parlerà, tra le altre cose, del suo ultimo film “Una gran voglia di vivere”, che vede protagonista Fabio Volo.

Dagli esordi al debutto di Michela Andreozzi

Michela Andreozzi è nata a Roma il 4 luglio del 1967 ed è una nota attrice, comica, commediografa, sceneggiatrice, regista e conduttrice radiofonica. Ha studiato recitazione, poi giovanissima ha iniziato a lavorare in televisione per Gianni Boncompagni nelle redazioni dei varietà Domenica In e Non è la Rai. Nel 1996 ha creato con Francesca Zanni il duo comico Grete & Gretel e insieme hanno partecipato a Zelig, e non solo. Ha partecipato come protagonista in molte fiction, ha lavorato a teatro e ha debuttato al cinema con Basilicata Coast to Coast.

I suoi lavori come regista (e non solo)

Non solo attrice. Michela ha esordito anche alla regia con il corto D.U.G.U Dietro un grande uomo, poi nel 2017 ha scritto e diretto la sua opera prima Nove lune e mezza e ha diretto il videoclip del brano Ho cambiato i piani. Nel 2019 l’abbiamo vista dietro la telecamera in Brave ragazze e nel 2021 ha co-diretto la serie Netflix Guida astrologica per cuori infranti. Nel 2022, invece, con Filippo Bologna, ha adattato per il cinema il libro di Fabio Volo ‘Una gran voglia di vivere’, di cui ha curato anche la regia. E che uscirà tra pochi giorni. Nel 2018 è uscito il suo primo libro Non me lo chiedete più, una raccolta umoristica sul tema delle childfree.

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Michela Andreozzi dal 2013 è legata sentimentalmente all’attore Massimiliano Vado. Il 21 maggio del 2015 la coppia si è unita civilmente. Non hanno figli.

Michela Andreozzi punta tutto Instagram

Molto seguita su Instagram, con l’account @la_andreozzi_official vanta oltre 89 mila followers.